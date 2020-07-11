У Єгипті неподалік від Олександрії на закритому владою пляжі одночасно потонули 11 людей. Трапилось це тоді, коли почала тонути дитина і їй на поміч кинулися 10 дорослих. Усі в результаті загинули.

Пляж був закритий у зв'язку з карантином через COVID-19, тому рятувальників на ньому не було. Загиблі прийшли туди з самісінького ранку, оскільки хотіли уникнути патрулів поліції, передає Al Balad.

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Як все трапилось

Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу Palm beach.

На світанку велика компанія вийшла на пляж скупатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її побігли рятувати відразу кілька людей, проте вони всі потонули.

Наразі рятувальники виявили тіла 8 людей, пошуки решти тривають.

"Пляж смерті"

Ділянка пляжу Palm beach, де в Середземному морі загинуло відразу 11 людей, має недобру славу, її вважають одною із найнебезпечніших у Єгипті.

Через часті нещасні випадків в народі його прозвали "пляжем смерті". У більшості випадків люди тонули там через складні і сильні підводні течії/

Трагедія трапилась на цьому пляжі в районі Аль-Аджмі: мапа

Зверніть увагу! Наразі у Єгипті через епідемію коронавірусу закриті всі пляжі, окрім готельних.