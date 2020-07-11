В Египте недалеко от Александрии на закрытом властями пляже одновременно утонули 11 человек. Случилось это тогда, когда начал тонуть ребенок, и ему на помощь бросились 10 взрослых. Все в результате погибли.

Пляж был закрыт в связи с карантином из-за COVID-19, поэтому спасателей на нем не было. Погибшие пришли туда с самого утра, поскольку хотели избежать патрулей полиции, передает Al Balad.

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Как все случилось

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа Palm beach.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начала тонуть ребенок. Его бросились спасать сразу несколько человек, однако они все утонули.

Сейчас спасатели обнаружили тела 8 человек, поиски остальных продолжаются.

"Пляж смерти"

Участок пляжа Palm beach, где в Средиземном море погибли сразу 11 человек, имеет недобрую славу, его считают одним из самых опасных в Египте.

Из-за частых несчастных случаев в народе его прозвали "пляжем смерти". В большинстве случаев люди тонули там из-за сложных и сильных подводных течений.

Трагедия случилась на этом пляже в районе Аль-Аджми: карта

Обратите внимание! Сейчас в Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме гостиничных.