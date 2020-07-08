В китайской провинции Гуйчжоу произошла страшная авария – пассажирский автобус упал в озеро. В результате погиб 21 человек, еще 16 – получили травмы.

ДТП произошло 7 июля, в городе Аньшунь, сообщает South China Morning Post.

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Вероятно, автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро,

– говорится в сообщении.

В результате аварии погиб 21 человек, еще 16 – пострадали.

Двенадцать пассажиров автобуса были студенты, которые сдали вступительные экзамены в колледж Гоакао. Пятеро из них погибли, а семь – госпитализированы.

К спасательной операции привлекли около 100 человек, среди которых 17 дайверов.



В Китае автобус упал в озеро / Фото South China Morning Post



Десятки человек погибли и пострадали / Фото South China Morning Post

Страшная авария автобуса в Китае: смотрите видео

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020

Автобус упал в озеро в городе Аньшунь: смотрите карту