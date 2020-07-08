В Китае автобус с людьми упал в озеро: десятки погибших – фото, видео
В китайской провинции Гуйчжоу произошла страшная авария – пассажирский автобус упал в озеро. В результате погиб 21 человек, еще 16 – получили травмы.
ДТП произошло 7 июля, в городе Аньшунь, сообщает South China Morning Post.
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Вероятно, автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро,
– говорится в сообщении.
В результате аварии погиб 21 человек, еще 16 – пострадали.
Двенадцать пассажиров автобуса были студенты, которые сдали вступительные экзамены в колледж Гоакао. Пятеро из них погибли, а семь – госпитализированы.
К спасательной операции привлекли около 100 человек, среди которых 17 дайверов.
В Китае автобус упал в озеро / Фото South China Morning Post
Десятки человек погибли и пострадали / Фото South China Morning Post
Страшная авария автобуса в Китае: смотрите видео
Автобус упал в озеро в городе Аньшунь: смотрите карту