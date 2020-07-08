У китайській провінції Гуйчжоу сталася страшна аварія – пасажирський автобус впав в озеро. В результаті загинула 21 людина, ще 16 – отримали травми.

ДТП трапилася 7 липня в місті Аньшунь, повідомляє South China Morning Post.

Читайте також У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі – фото

Ймовірно, автобус втратив керування, після чого виїхав на зустрічну смугу і з'їхав в озеро,

– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії загинула 21 людина, ще 16 – постраждали.

Дванадцять пасажирів автобуса були студенти, які склали вступні іспити в коледж Гоакао. П’ятеро з них загинули, а сімох – госпіталізували.

До рятувальної операції залучили приблизно 100 людей, серед яких 17 дайверів.



У Китаї автобус впав в озеро / Фото South China Morning Post



Десятки людей загинули та постраждали / Фото South China Morning Post

Страшна аварія автобуса в Китаї: дивіться відео

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020

Автобус впав в озеро в місті Аньшунь: дивіться карту