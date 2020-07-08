У Китаї автобус з людьми впав в озеро: десятки загиблих – фото, відео
У китайській провінції Гуйчжоу сталася страшна аварія – пасажирський автобус впав в озеро. В результаті загинула 21 людина, ще 16 – отримали травми.
ДТП трапилася 7 липня в місті Аньшунь, повідомляє South China Morning Post.
Читайте також У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі – фото
Ймовірно, автобус втратив керування, після чого виїхав на зустрічну смугу і з'їхав в озеро,
– йдеться у повідомленні.
У результаті аварії загинула 21 людина, ще 16 – постраждали.
Дванадцять пасажирів автобуса були студенти, які склали вступні іспити в коледж Гоакао. П’ятеро з них загинули, а сімох – госпіталізували.
До рятувальної операції залучили приблизно 100 людей, серед яких 17 дайверів.
У Китаї автобус впав в озеро / Фото South China Morning Post
Десятки людей загинули та постраждали / Фото South China Morning Post
Страшна аварія автобуса в Китаї: дивіться відео
Автобус впав в озеро в місті Аньшунь: дивіться карту