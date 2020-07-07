У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі – фото
У Чехії неподалік від Карлових Вар 7 липня зіштовхнулися два пасажирські потяги. Внаслідок залізничної аварії загинули щонайменше двоє людей, а ще понад 20 постраждали.
Дехто з постраждалих доволі серйозно травмований, пише чеське видання Actualne.
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Спершу було повідомлення про трьох жертв аварії, але поки рятувальники підтвердили лише, що загинули двоє людей. Втім дехто з постраждалих у критичному стані, тож не виключено, що будуть ще жертви.
Потяги зіштовхнулися між станціями "Нове Гамрі" й "Пернінк", що неподалік Карлових Вар. Усіх постраждалих евакуювали до останньої станції.
Аварія трапилася на крайньому заході Чехії, тож до ліквідації її наслідків навіть залучили рятувальників з сусідньої Німеччини. Вони зокрема евакуйовували своїх співгромадян, що були в потягу.
Наразі експлуатацію залізничної лінії, де сталася трагедія, призупинили. Спеціальна комісія розслідує всі обставини аварії на місці, де вона сталася.
У Чехії зіштовхнулися два пасажирські потяги / фото ČTK
Місце аварії потягів у Чехії: карта