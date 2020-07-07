В Чехии недалеко от Карловых Вар 7 июля столкнулись два пассажирских поезда. В результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере двое людей, а еще более 20 пострадали.

Некоторые из пострадавших довольно серьезно травмированы, пишет чешское издание Actualne.

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Сначала было сообщение о трех жертвах аварии, но пока спасатели подтвердили лишь, что погибли двое людей. Впрочем кое-кто из пострадавших в критическом состоянии, поэтому не исключено, что будут еще жертвы.

Поезда столкнулись между станциями "Новое Гамри "и" Пернинк", недалеко от Карловых Вар. Всех пострадавших эвакуировали до последней станции.

Авария случилась на крайнем западе Чехии, поэтому к ликвидации ее последствий даже привлекли спасателей из соседней Германии. Они в частности эвакуировали своих сограждан, бывших в поезде.

Сейчас эксплуатацию железнодорожной линии, где произошла трагедия, приостановили. Специальная комиссия расследует все обстоятельства аварии на месте, где она произошла.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда / фото ČTK

Место аварии поездов в Чехии: карта