Вантажний потяг Одеської залізниці 6 липня зійшов з рейок у Кіровоградській області. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Інцидент трапився близько 8:30 на станції Чорноліська. Про це повідомляє "Думська". Дивіться також На Кіровоградщині загорілась електричка: її випустили ще 45 років тому – фото, відео Що відомо про аварію потяга на Кіровоградщині Локомотив самовільно покотився під час стоянки. Аварія трапилась, коли машиніста та його помічника не було в кабіні.

Залізничники наразі з'ясовують причину інциденту. Водночас тревел-блогер та автор проєкту "Залізні магістралі" Олег Васильєв на своїй фейсбук-сторінці припускає, що під час стоянки потяга склад не було закріплено належним чином. Коли повітря вийшло із гальмівної магістралі потяг почав рухатися.

В результаті з рейок зійшли дві секції електровоза та шість вагонів, зруйнувавши службовий будинок. Людей у будівлі, на щастя, не було.

Аварія сталася на бокових коліях. Через це рух інших потягів по станції Чорноліська не зупиняли.

Аварія потяга на Кіровоградщині / Фото "Думської"

Потяг врізався у станційну будку / Фото "Думської"