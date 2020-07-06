Аварія на Кіровоградщині: вантажний потяг зійшов з рейок і врізався в службову будівлю – фото
Вантажний потяг Одеської залізниці 6 липня зійшов з рейок у Кіровоградській області. На щастя, жертв вдалося уникнути.
Інцидент трапився близько 8:30 на станції Чорноліська. Про це повідомляє "Думська".
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Що відомо про аварію потяга на Кіровоградщині
- Локомотив самовільно покотився під час стоянки. Аварія трапилась, коли машиніста та його помічника не було в кабіні.
- Залізничники наразі з'ясовують причину інциденту. Водночас тревел-блогер та автор проєкту "Залізні магістралі" Олег Васильєв на своїй фейсбук-сторінці припускає, що під час стоянки потяга склад не було закріплено належним чином. Коли повітря вийшло із гальмівної магістралі потяг почав рухатися.
- В результаті з рейок зійшли дві секції електровоза та шість вагонів, зруйнувавши службовий будинок. Людей у будівлі, на щастя, не було.
- Аварія сталася на бокових коліях. Через це рух інших потягів по станції Чорноліська не зупиняли.
Аварія потяга на Кіровоградщині / Фото "Думської"
Потяг врізався у станційну будку / Фото "Думської"