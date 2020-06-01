У Кіровоградській області на перегоні Помішна – Новоукраїнка (Одеська залізниця) загорівся приміський електропоїзд ЕР9П-362. Пасажирів всередині, на щастя, не було.

Інформацію про загоряння електрички повідомив ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава на своїй фейсбук-сторінці. Актуально У Києві перенесли запуск міських електричок: причина Що відомо про пожежу в електричці на Кіровоградщині Оскільки приміське сполучення в Кіровоградській області станом на 31 травня не здійснювалося, ймовірно, потяг загорівся під час обкатки або перегону.

За попередніми даними, цей електропотяг був випущений на Ризькому вагонобудівному заводі ще в січні 1975 року та з 1978 року працює на Одеській залізниці. Дивіться відео загоряння електрички: Електричка загорілась під час обкатки / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Кави Що відомо про відновлення руху поїздів в Україні З 1 червня в Україні розпочинається третій етап послаблення карантину. Він, зокрема, передбачає відновлення роботи залізничних пасажирських перевезень в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.

Запускають потяги в усіх областях, крім західних, де не послаблювали карантин з 22 травня. Там вони почнуть курсувати лише на три дні пізніше – з 4 червня.

Міністр Владислав Криклій наголошував, що при посадках у вагон здійснюватиметься температурний скринінг. Також у потяг не впускатимуть без маски. Нові правила роботи Укрзалізниці Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку. Дивіться також Перші поїзди відправилися в Україні після карантину – фото та відео