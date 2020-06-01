На Кіровоградщині загорілась електричка: їй випустили ще 45 років тому – фото, відео
У Кіровоградській області на перегоні Помішна – Новоукраїнка (Одеська залізниця) загорівся приміський електропоїзд ЕР9П-362. Пасажирів всередині, на щастя, не було.
Інформацію про загоряння електрички повідомив ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава на своїй фейсбук-сторінці.
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Що відомо про пожежу в електричці на Кіровоградщині
- Оскільки приміське сполучення в Кіровоградській області станом на 31 травня не здійснювалося, ймовірно, потяг загорівся під час обкатки або перегону.
- За попередніми даними, цей електропотяг був випущений на Ризькому вагонобудівному заводі ще в січні 1975 року та з 1978 року працює на Одеській залізниці.
Дивіться відео загоряння електрички:
Електричка загорілась під час обкатки / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Кави
Що відомо про відновлення руху поїздів в Україні
- З 1 червня в Україні розпочинається третій етап послаблення карантину. Він, зокрема, передбачає відновлення роботи залізничних пасажирських перевезень в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
- Запускають потяги в усіх областях, крім західних, де не послаблювали карантин з 22 травня. Там вони почнуть курсувати лише на три дні пізніше – з 4 червня.
- Міністр Владислав Криклій наголошував, що при посадках у вагон здійснюватиметься температурний скринінг. Також у потяг не впускатимуть без маски.
Нові правила роботи Укрзалізниці
- Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
- Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.
- Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
- Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.
- Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку.
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