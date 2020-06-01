В Кировоградской области на перегоне Помишна – Новоукраинка (Одесская железная дорога) загорелся пригородный электропоезд ЕР9П-362. Пассажиров внутри, к счастью, не было.

Информацию о возгорании электрички сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава на своей фейсбук-странице. Актуально В Киеве перенесли запуск городских электричек: причина Что известно о пожаре в электричке на Кировоградщине Поскольку пригородное сообщение в Кировоградской области по состоянию на 31 мая не осуществлялось, вероятно, поезд загорелся во время обкатки или перегона.

По предварительным данным, этот электропоезд был выпущен на Рижском вагоностроительном заводе еще в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге. Смотрите видео возгорания электрички: Электричка загорелась во время обкатки / Фото с фейсбук-страницы Александра Кавы Что известно о возобновлении движения поездов в Украине С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабление карантина. Он, в частности, предусматривает возобновление работы железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Запускают поезда во всех областях, кроме западных, где не ослабляли карантин с 22 мая. Там они начнут курсировать только на три дня позже – с 4 июня.

Министр Владислав Криклий отметил, что при посадках в вагон будет осуществляться температурный скрининг. Также в поезд не будут впускать без маски. Новые правила работы Укрзализныци Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.

Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.

Проводники будут обеспеченны средствами индивидуальной защиты.

Перед и после каждого рейса будут проводиться санобработка вагонов.

Заполнять вагоны будут лишь на половину, в шахматном порядке. Смотрите также Первые поезда отправились в Украине после карантина – фото и видео