На Кировоградщине загорелась электричка: ее выпустили еще 45 лет назад – фото, видео
В Кировоградской области на перегоне Помишна – Новоукраинка (Одесская железная дорога) загорелся пригородный электропоезд ЕР9П-362. Пассажиров внутри, к счастью, не было.
Информацию о возгорании электрички сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава на своей фейсбук-странице.
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Что известно о пожаре в электричке на Кировоградщине
- Поскольку пригородное сообщение в Кировоградской области по состоянию на 31 мая не осуществлялось, вероятно, поезд загорелся во время обкатки или перегона.
- По предварительным данным, этот электропоезд был выпущен на Рижском вагоностроительном заводе еще в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге.
Смотрите видео возгорания электрички:
Электричка загорелась во время обкатки / Фото с фейсбук-страницы Александра Кавы
Что известно о возобновлении движения поездов в Украине
- С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабление карантина. Он, в частности, предусматривает возобновление работы железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- Запускают поезда во всех областях, кроме западных, где не ослабляли карантин с 22 мая. Там они начнут курсировать только на три дня позже – с 4 июня.
- Министр Владислав Криклий отметил, что при посадках в вагон будет осуществляться температурный скрининг. Также в поезд не будут впускать без маски.
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- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспеченны средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будут проводиться санобработка вагонов.
- Заполнять вагоны будут лишь на половину, в шахматном порядке.
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