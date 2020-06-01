В Украине после 75 дней карантина снова заработала железная дорога. Первый поезд 1 июня отправился из Киева.

Первым пассажирским поездом, которых поехал в Украину после карантина, стал "Интерсити+" по направлению "Киев – Константиновка". Он отправился из Киева в 6:12 часов, сообщает "Укрзализныця".

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Смотрите видео отправления первого поезда в Украине после карантина

Всего в первый день отправилось 29 поездов дальнего следования. Еще шесть поездов в западном направлении начнут курсировать после 4 июня.

По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 1 июня возобновили движение 214 пригородных поездов.



В Украине возобновили движение пригородных поездов / фото РБК-Украина

Важно! Владислав Криклий сообщает о "более 40 поездах дальнего следования", которые отправились в путь 1 июня. При этом на прикрепленной карте показано всего 35 направлений, куда включены поезда, которые поедут с 4 июня. О более 40 поездах говорил и и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик. По его словам, с 1 июня Укрзализныця планирует запустить 42 поезда, из которых 10 – "Интерсити+" и 32 – дальнего следования. Однако кроме названных 35 направлений, информации на официальном сайте Укрзализныци нет. Поэтому эти заявления могут не соответствовать действительности.

Когда отправятся другие поезда

Пока точной информации о полном восстановлении движения поездов нет. Как заявил Криклий, это определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Именно они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения.

Новые правила работы Укрзализныци

Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.

Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.

Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перед и после каждого рейса будет проходить санобработка вагонов.

Заполнять вагоны будут лишь на половину, в шахматном порядке.



Пассажиры в вагонах будут сидеть в шахматном порядке / фото РБК-Украина