В Україні після 75 днів карантину знову запрацювала залізниця. Перший поїзд 1 червня відправився з Києва.

Першим пасажирським поїздом, яких поїхав в Україні після карантину, став "Інтерсіті+" за напрямом "Київ – Костянтинівка". Він відправився з Києва о 6:12 годині, повідомляє "Укрзалізниця".

До слова Укрзалізниця почала продаж квитків у західному напрямку: куди можна поїхати

Дивіться відео відправлення першого поїзда в Україні після карантину

Загалом в перший день відправилися 29 поїздів далекого сполучення. Ще шість поїздів у західному напрямку почнуть курсувати після 4 червня.

За даними міністра інфраструктури Владислава Криклія, з 1 червня відновили рух 214 приміських поїздів.



В Україні відновили рух приміських потягів / фото РБК-Україна

Важливо! Владислав Криклій повідомляє, про "понад 40 поїздів далекого спрямування", які відправилися в дорогу 1 червня. При цьому на прикріпленій карті показано лише 35 напрямків, куди включені поїзди, які поїдуть з 4 червня. По понад 40 поїздів говорив і в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик. За його словами, з 1 червня Укрзалізниця планує запустити 42 поїзди, з яких 10 – "Інтерсіті+" та 32 – далекого сполучення. Однак окрім названих 35 напрямків, інформації на офіційному сайті Укрзалізниці немає. Відтак ці заяви можуть не відповідати дійсності.

Коли відправляться інші поїзди

Поки точної інформації про повне відновлення руху поїздів немає. Як заявив Криклій, це визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

Нові правила роботи Укрзалізниці

Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку.



Пасажири у вагонах сидітимуть у шаховому порядку / фото РБК-Україна