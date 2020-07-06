Грузовой поезд Одесской железной дороги 6 июля сошел с рельсов в Кировоградской области. К счастью, жертв удалось избежать.

Инцидент произошел около 8:30 на станции Чернолесская. Об этом сообщает "Думская". Смотрите также На Кировоградщине загорелась электричка: ее выпустили еще 45 лет назад – фото, видео Что известно об аварии поезда на Кировоградщине Локомотив самовольно покатился во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.

Железнодорожники выясняют причину инцидента. В то же время тревел-блогер и автор проекта "Железные магистрали" Олег Васильев на своей фейсбук-странице предполагает, что во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом. Когда воздух вышел из тормозной магистрали поезд начал двигаться.

В результате с рельсов сошли две секции электровоза и шесть вагонов, разрушив служебный дом. Людей в здании, к счастью, не было.

Авария произошла на боковых путях. Из-за этого движение других поездов по станции Чернолесская не останавливали. Авария поезда на Кировоградщине / Фото "Думская" Поезд врезался в станционную будку / Фото "Думская"