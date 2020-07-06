Авария на Кировоградщине: грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в служебное здание – фото
Грузовой поезд Одесской железной дороги 6 июля сошел с рельсов в Кировоградской области. К счастью, жертв удалось избежать.
Инцидент произошел около 8:30 на станции Чернолесская. Об этом сообщает "Думская".
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Что известно об аварии поезда на Кировоградщине
- Локомотив самовольно покатился во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.
- Железнодорожники выясняют причину инцидента. В то же время тревел-блогер и автор проекта "Железные магистрали" Олег Васильев на своей фейсбук-странице предполагает, что во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом. Когда воздух вышел из тормозной магистрали поезд начал двигаться.
- В результате с рельсов сошли две секции электровоза и шесть вагонов, разрушив служебный дом. Людей в здании, к счастью, не было.
- Авария произошла на боковых путях. Из-за этого движение других поездов по станции Чернолесская не останавливали.
Авария поезда на Кировоградщине / Фото "Думская"
Поезд врезался в станционную будку / Фото "Думская"