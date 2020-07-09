Жителька Мелітополя Запорізької області відпочивала в Кирилівці. З друзями пішла покататися на "банані". Популярний морський атракціон накрив дівчину повністю. Дивом їй вистачило повітря, аби вибратися на повітря та не захлинутися.

Деталі прикрого інциденту, який трапився на морі, повідомляє РІА "Мелітополь".

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Дівчина з Мелітополя приїхала з друзями до моря в Кирилівці. Погодилася на пропозицію покататися на "банані".

Плавати вона не вміє, однак інструктор запевнив її, що все буде добре. Мовляв, на воді триматимуть жилети. Перший раз на "банан" друзі піднялися легко. Однак вдруге щось пішло не так.

Ця махина накрила мене з головою,

– розповіла дівчина.

За її словами, під водою вона намагалася скинути з себе "банан", однак у неї нічого не виходило. Водночас на поверхні води друзі теж намагалися її врятувати, відтягуючи атракціон.

"Чоловік подруги намагався пірнути і виштовхнути мене, але як можна пірнути в жилеті? Та ніяк", – додає дівчина.

На щастя, їй вистачило запасу повітря, щоб встигнути випірнути з-під "банана" і не захлинутися.

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