На Херсонщині пару, що вирішила відпочити на надувному матраці на Каховському водосховищі, вітер відніс аж до іншого берега.

Хлопець та дівчина плавали на матраці на річці Дніпро біля берега села Малокаховка в понеділок, 8 червня. Але здійнявся сильний вітер й відніс "мандрівників" по Каховському водосховищу майже до берега міста Берислав, повідомили в ДСНС.

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Варто відзначити, що Берислав – по іншу сторону Дніпра від Малокаховки.

Врятували пару, що "мандрувала" на надувному матрасі, рятувальники. Вони ж і повернули їх до рідного берега.

Рятувальники ж вкотре застерегли, щоб у вітряну погоду не використовували плавальні засоби, які разом з вами вітер може віднести далеко від берега. Адже тоді самостійно повернутися надзвичайно складно.