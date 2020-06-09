Пару на надувному матраці віднесло від берега аж до іншого міста на Херсонщині
На Херсонщині пару, що вирішила відпочити на надувному матраці на Каховському водосховищі, вітер відніс аж до іншого берега.
Хлопець та дівчина плавали на матраці на річці Дніпро біля берега села Малокаховка в понеділок, 8 червня. Але здійнявся сильний вітер й відніс "мандрівників" по Каховському водосховищу майже до берега міста Берислав, повідомили в ДСНС.
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Варто відзначити, що Берислав – по іншу сторону Дніпра від Малокаховки.
Врятували пару, що "мандрувала" на надувному матрасі, рятувальники. Вони ж і повернули їх до рідного берега.
Рятувальники ж вкотре застерегли, щоб у вітряну погоду не використовували плавальні засоби, які разом з вами вітер може віднести далеко від берега. Адже тоді самостійно повернутися надзвичайно складно.