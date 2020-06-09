На Херсонщине пару, которая решила отдохнуть на надувном матрасе на Каховском водохранилище, ветер отнес до другого берега.

Парень и девушка плавали на матрасе на реке Днепр у берега села Малокаховка в понедельник, 8 июня. Но поднялся сильный ветер и отнес "путешественников" по Каховскому водохранилищу почти до берега города Берислав, сообщили в ГСЧС.

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Стоит отметить, что Берислав – по другую сторону Днепра от Малокаховки.

Спасли пару, которая "путешествовала" на надувном матрасе, спасатели. Они же и вернули их к родному берегу.

Спасатели же в который раз предостерегли, чтобы в ветреную погоду не использовали плавательные средства, которые вместе с вами ветер может отнести далеко от берега. Ведь тогда самостоятельно вернуться чрезвычайно сложно.