Жительница Мелитополя Запорожской области отдыхала в Кирилловке. С друзьями пошла покататься на "банане". Популярный морской аттракцион накрыл девушку полностью. Чудом ей хватило воздуха, чтобы выбраться и не захлебнуться.

Детали досадного инцидента, который случился на море, сообщает РІА "Мелітополь".

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Девушка из Мелитополя приехала с друзьями к морю в Кирилловке. Согласилась на предложение покататься на "банане".

Плавать она не умеет, однако инструктор уверил ее, что все будет хорошо. Мол, на воде будут держать жилеты. Первый раз на "банан" друзья поднялись легко. Однако во второй раз что-то пошло не так.

Эта махина накрыла меня с головой,

– рассказала девушка.

По ее словам, под водой она пыталась сбросить с себя "банан", однако у нее ничего не получалось. В то же время на поверхности воды друзья тоже пытались ее спасти, оттягивая аттракцион.

"Муж подруги пытался нырнуть и вытолкнуть меня, но как можно нырнуть в жилете? Да никак", – добавляет девушка.

К счастью, ей хватило запаса воздуха, чтобы успеть вынырнуть из-под "банана" и не захлебнуться.

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