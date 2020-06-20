Туристичний сезон на півдні країни вже у розпалі. На Херсонщині Держпродспоживслужба почала масові перевірки закладів відпочинку. У рейд разом з контролерами відправились й журналісти. Які неприємні сюрпризи на них чекали – читайте далі.

Люди працюють без масок

Тільки почали перевірку і одразу порушення. В одній з крамничок біля Чорного моря продавщиця, яка приїхала з Прикарпаття, торгує без маски. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

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"Я була в масці, я до вас добиралися в масці. Просто зараз тут (в магазині – 24 канал) ми лише вдвох зі сестрою", – пояснила продавчиня Марія.



Продавщиця без маски / Фото 24 каналу

В мініпекарні персонал працює в нелюдських умовах. Біля плит стоять без масок, бо нема вентиляції.

"Такий заклад нами взятий на облік. І надалі ми будемо фіксувати його діяльність. Якщо будуть виявлятися такі порушення, то буде виноситися рішення на комісії ТЕБ та НС стосовно можливості його подальшої діяльності" – пояснив представник обласного управління Держпродспоживслужби Тарас Година-Арюпін.



В пекарні теж працюють без масок / Фото 24 каналу

В ресторані не дотримуються дистанції

У Залізному Порту на Чорному морі вже сотні відпочивальників. В одному з ресторанів із готелем запевнили, що безпека відвідувачів понад усе.

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"Насамперед гостей розсаджуємо на відстані, щоб вони не притулялись близько одне біля одного", – пояснила адміністратор ресторану.

Насправді ж все не зовсім так. За одним столом журналісти та контролер помітили величеньку компанію.



Велика компанія за одним столом / Фото 24 каналу

На березі незаконна експлуатація тварин

На узбережжі теж чекав неприємний сюрприз – двоє чоловіків без масок прогулювались з "живим" реквізитом для фото – папугою та мавпеням. Журналісти поцікавились, чи є дозвіл на використання тварин. Однак один з чоловіків відреагував агресивно та вдарив кулаком по мікрофону журналістки.



Незаконна експлуатація тварин на березі моря / Фото 24 каналу

В результаті, за фактом перешкоджання журналістській діяльності поліція відкрила кримінальне провадження. Документів на експлуатацію тварин у цих чоловіків теж не було.