Отдых в Железном Порту: безопасно ли туда ехать – фото, видео
Туристический сезон на юге страны уже в разгаре. На Херсонщине Госпродпотребслужба начала массовые проверки учреждений отдыха. В рейд вместе с контроллерами отправились и журналисты. Какие неприятные сюрпризы их ждали – читайте дальше.
Люди работают без масок
Только начали проверку и сразу нарушение. В одной из лавочек у Черного моря продавщица, которая приехала из Прикарпатья, торгует без маски. Об этом говорится в сюжете 24 канала.
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"Я была в маске, я к вам добиралась в маске. Просто сейчас здесь (в магазине – 24 канал) мы только вдвоем с сестрой", – пояснила продавщица Мария.
Продавщица без маски / Фото 24 канала
В мини пекарне персонал работает в нечеловеческих условиях. У плит стоят без масок, потому что нет вентиляции.
"Такое заведение нами взято на учет. И в дальнейшем мы будем фиксировать его деятельность. Если будут проявляться такие нарушения, то будет выноситься решение на комиссии ТЭБ и ЧС о возможности его дальнейшей деятельности", – пояснил представитель областного управления Госпродпотребслужбы Тарас Годына-Арюпин.
В пекарне тоже работают без масок / Фото 24 канала
В ресторане не соблюдают дистанцию
В Железном Порту на Черном море уже сотни отдыхающих. В одном из ресторанов с отелем заверили, что безопасность посетителей превыше всего.
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"Прежде всего гостей рассаживают на расстоянии, чтобы они не прислонялись близко друг к другу", – пояснила администратор ресторана.
На самом деле все не совсем так. За одним столом журналисты и контроллер заметили большую компанию.
Большая компания за столом / Фото 24 канала
На берегу незаконная эксплуатация животных
На побережье тоже ждал неприятный сюрприз – двое мужчин без масок прогуливались с "живым" реквизитом для фото – попугаем и обезьянкой. Журналисты поинтересовались, есть ли разрешение на использование животных. Однако один из мужчин отреагировал агрессивно и ударил кулаком по микрофону журналистки.
Незаконная эксплуатация животных на берегу моря / Фото 24 канала
В результате по факту препятствования журналистской деятельности полиция открыла уголовное производство. Документов на эксплуатацию животных в этих мужчин тоже не было.