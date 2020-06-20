Туристический сезон на юге страны уже в разгаре. На Херсонщине Госпродпотребслужба начала массовые проверки учреждений отдыха. В рейд вместе с контроллерами отправились и журналисты. Какие неприятные сюрпризы их ждали – читайте дальше.

Люди работают без масок

Только начали проверку и сразу нарушение. В одной из лавочек у Черного моря продавщица, которая приехала из Прикарпатья, торгует без маски. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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"Я была в маске, я к вам добиралась в маске. Просто сейчас здесь (в магазине – 24 канал) мы только вдвоем с сестрой", – пояснила продавщица Мария.

Продавщица без маски / Фото 24 канала

В мини пекарне персонал работает в нечеловеческих условиях. У плит стоят без масок, потому что нет вентиляции.

"Такое заведение нами взято на учет. И в дальнейшем мы будем фиксировать его деятельность. Если будут проявляться такие нарушения, то будет выноситься решение на комиссии ТЭБ и ЧС о возможности его дальнейшей деятельности", – пояснил представитель областного управления Госпродпотребслужбы Тарас Годына-Арюпин.

В пекарне тоже работают без масок / Фото 24 канала

В ресторане не соблюдают дистанцию

В Железном Порту на Черном море уже сотни отдыхающих. В одном из ресторанов с отелем заверили, что безопасность посетителей превыше всего.

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"Прежде всего гостей рассаживают на расстоянии, чтобы они не прислонялись близко друг к другу", – пояснила администратор ресторана.

На самом деле все не совсем так. За одним столом журналисты и контроллер заметили большую компанию.

Большая компания за столом / Фото 24 канала

На берегу незаконная эксплуатация животных

На побережье тоже ждал неприятный сюрприз – двое мужчин без масок прогуливались с "живым" реквизитом для фото – попугаем и обезьянкой. Журналисты поинтересовались, есть ли разрешение на использование животных. Однако один из мужчин отреагировал агрессивно и ударил кулаком по микрофону журналистки.

Незаконная эксплуатация животных на берегу моря / Фото 24 канала

В результате по факту препятствования журналистской деятельности полиция открыла уголовное производство. Документов на эксплуатацию животных в этих мужчин тоже не было.