Яблоку негде упасть: на пляжах в курортной Кирилловке "забыли" о карантине – видео, фото
На курорте Кирилловка Запорожской области 20 июня зафиксировали целую кучу отдыхающих. Практически никто из них не придерживается социальной дистанции и правил карантина.
Несмотря на усиление контроля за карантином на пляжах, люди мало соблюдать правила. Об этом сообщают местные журналисты из издания "РИА Мелитополь".
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Какова ситуация с соблюдением карантина на пляже в Кирилловке
- Люди с 8 утра занимают места под навесами, которых на пляже откровенно недостаточно.
- Вода в море утром прогревается до 25 градусов, поэтому людей много – как в воде, так и на берегу.
- Карантинной дистанцию не соблюдает. Кроме того никакого контроля или проверок нет. По крайней мере очевидцы говорят, что правоохранителей на пляже не так и не увидели.
Все наслаждаются морем и солнцем На пляже в районе санатория "Кирилловка" просто яблоку негде упасть,
– говорят журналисты.
Смотрите видео с пляжа в Кирилловке:
Соблюдается ли дистанция на пляжах в Кирилловке / Фото РИА Мелитополь