На курорте Кирилловка Запорожской области 20 июня зафиксировали целую кучу отдыхающих. Практически никто из них не придерживается социальной дистанции и правил карантина.

Несмотря на усиление контроля за карантином на пляжах, люди мало соблюдать правила. Об этом сообщают местные журналисты из издания "РИА Мелитополь".

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Какова ситуация с соблюдением карантина на пляже в Кирилловке

Люди с 8 утра занимают места под навесами, которых на пляже откровенно недостаточно.

Вода в море утром прогревается до 25 градусов, поэтому людей много – как в воде, так и на берегу.

Карантинной дистанцию ​​не соблюдает. Кроме того никакого контроля или проверок нет. По крайней мере очевидцы говорят, что правоохранителей на пляже не так и не увидели.

Все наслаждаются морем и солнцем На пляже в районе санатория "Кирилловка" просто яблоку негде упасть,

– говорят журналисты.

Обратите внимание! Правительство инициирует усиление карантина, в том числе на пляжах, за рекордное количество больных, которую фиксируют в Украине уже несколько дней подряд. Подробнее – по ссылке.

Смотрите видео с пляжа в Кирилловке:

Соблюдается ли дистанция на пляжах в Кирилловке / Фото РИА Мелитополь