На курорті Кирилівка в Запорізькій області 20 червня зафіксували цілу купу відпочивальників. Практично ніхто з них не дотримується соціальної дистанції та правил карантину.

Попри посилення контролю за карантином на пляжах, люди мало зважають на правила. Про це повідомляють місцеві журналісти з видання "РИА Мелітополь".

До теми На Одещині посилили карантин: з 22 червня перевірятимуть пляжі

Яка ситуація з дотриманням карантину на пляжі в Кирилівці

Люди з 8 ранку займають місця під навісами, яких на пляжі відверто недостатньо.

Вода в морі зранку прогрівається аж до 25 градусів, тому людей багато – як у воді, так і на березі.

Карантинної дистанцію ніхто не дотримується. Окрім того ніякого контролю чи перевірок немає. Принаймні очевидці кажуть, що правоохоронців на пляжі не так і не побачили.

Всі насолоджуються морем і сонцем! На пляжі в районі санаторію "Кирилівка" просто яблуку ніде впасти,

– кажуть журналісти.

Зверніть увагу! Уряд ініціює посилення карантину, в тому числі на пляжах, через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль. Детальніше – за посиланням.

Дивіться відео з пляжу в Кирилівці:

Чи дотримуються дистанції на пляжах у Кирилівці / Фото РИА Мелітополь