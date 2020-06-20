Яблуку ніде впасти: на пляжах у курортній Кирилівці "забули" про карантин – відео, фото
На курорті Кирилівка в Запорізькій області 20 червня зафіксували цілу купу відпочивальників. Практично ніхто з них не дотримується соціальної дистанції та правил карантину.
Попри посилення контролю за карантином на пляжах, люди мало зважають на правила. Про це повідомляють місцеві журналісти з видання "РИА Мелітополь".
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Яка ситуація з дотриманням карантину на пляжі в Кирилівці
- Люди з 8 ранку займають місця під навісами, яких на пляжі відверто недостатньо.
- Вода в морі зранку прогрівається аж до 25 градусів, тому людей багато – як у воді, так і на березі.
- Карантинної дистанцію ніхто не дотримується. Окрім того ніякого контролю чи перевірок немає. Принаймні очевидці кажуть, що правоохоронців на пляжі не так і не побачили.
Всі насолоджуються морем і сонцем! На пляжі в районі санаторію "Кирилівка" просто яблуку ніде впасти,
– кажуть журналісти.
Дивіться відео з пляжу в Кирилівці:
Чи дотримуються дистанції на пляжах у Кирилівці / Фото РИА Мелітополь