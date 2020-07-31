Наслаждаемся тишиной, – украинские военные о прекращении огня на Донбассе
Украинские защитники на Донбассе устали от выстрелов, однако готовы в любой момент дать отпор врагу. В штабе ООС рассказали, как военнослужащие отреагировали на режим полного прекращения огня.
Договоренностей о перемирии пока придерживаются, – штаб ООС
Украинские военные подтверждают, что сейчас договоренности о перемирии соблюдаются. Репортаж с линии разграничения опубликовала пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.
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23-летний военный из Бердянска Игорь всегда мечтал о войске. Его замысел осуществился – он попал в морскую пехоту. На фронте военный уже три года.
Пошел на войну, ведь это дело чести для меня. Под Авдеевкой погиб мой родной дядя, скучаю по нему и не хочу больше смертей своих собратьев,
– рассказывает парень.
Военные в любой момент готовы дать отпор
Боец с позывным "Серж" в армии с 18 лет, это уже его третья ротация. Мужчина уверяет – на фронте не расслабляются и всегда остаются начеку.
В случае необходимости морская пехота всегда готова дать отпор агрессии врага. Мы готовы защищать Родину, сдерживать врага,
– уверяет "Серж".
На войне боец нашел и свою судьбу. Его жена – тоже морской пехотинец. Семья военных даже в ЗАГС ехала на военной машине. Сейчас у супругов есть маленькая доченька, которая тоже не прочь примерить военный берет.
Военные говорят, что наслаждаются тишиной
Несмотря на то, что "Серж" на войне нашел свое счастье, он признается: самое страшное во время боевых действий – терять друзей, поэтому он ждет, когда эта война закончится.
Наслаждаемся тишиной,
– говорит боец с позывным "Филин".
"Филин" – родом с Николаевщины, только в прошлом году окончил Львовскую Военную академию. Это его вторая ротация, а больше всего помогает защитнику то, что его с нетерпением ждут дома.
Что известно о полном прекращении огня с 27 июля
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- По состоянию на 29 июля ОБСЕ зафиксировала 121 нарушение договоренностей.
- В штабе ООС сообщили о 3 обстрелах – 27 июля, 29 июля – боевики один раз открыли огонь, 30 июля – дважды, 28 и 31 июля – не было ни одного выстрела.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что обстрелы со стороны боевиков являются несистемными.