Украинские защитники на Донбассе устали от выстрелов, однако готовы в любой момент дать отпор врагу. В штабе ООС рассказали, как военнослужащие отреагировали на режим полного прекращения огня.

Договоренностей о перемирии пока придерживаются, – штаб ООС

Украинские военные подтверждают, что сейчас договоренности о перемирии соблюдаются. Репортаж с линии разграничения опубликовала пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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23-летний военный из Бердянска Игорь всегда мечтал о войске. Его замысел осуществился – он попал в морскую пехоту. На фронте военный уже три года.

Пошел на войну, ведь это дело чести для меня. Под Авдеевкой погиб мой родной дядя, скучаю по нему и не хочу больше смертей своих собратьев,

– рассказывает парень.

Военные в любой момент готовы дать отпор

Боец с позывным "Серж" в армии с 18 лет, это уже его третья ротация. Мужчина уверяет – на фронте не расслабляются и всегда остаются начеку.

В случае необходимости морская пехота всегда готова дать отпор агрессии врага. Мы готовы защищать Родину, сдерживать врага,

– уверяет "Серж".

На войне боец нашел и свою судьбу. Его жена – тоже морской пехотинец. Семья военных даже в ЗАГС ехала на военной машине. Сейчас у супругов есть маленькая доченька, которая тоже не прочь примерить военный берет.

Военные говорят, что наслаждаются тишиной

Несмотря на то, что "Серж" на войне нашел свое счастье, он признается: самое страшное во время боевых действий – терять друзей, поэтому он ждет, когда эта война закончится.

Наслаждаемся тишиной,

– говорит боец с позывным "Филин".

"Филин" – родом с Николаевщины, только в прошлом году окончил Львовскую Военную академию. Это его вторая ротация, а больше всего помогает защитнику то, что его с нетерпением ждут дома.

Что известно о полном прекращении огня с 27 июля