Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі занепокоєний порушеннями режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Адже повідомлення про перші постріли надійшли одразу після вступу домовленостей у дію 27 липня.

В ОБСЄ розчаровані швидким порушенням домовленостей

Церетелі наголосив – військові дії обов'язково мають бути припинені, а сторони мають виконувати свої зобов'язання. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Я дуже розчарований тим, що заходи із припинення вогню були порушені так швидко. Всеосяжне врегулювання може бути досягнуто лише через взаємну довіру до угод. Неповага до зобов'язань із припинення вогню ставить під загрозу майбутні переговори і зусилля із врегулювання конфлікту,

– наголосив Церетелі.

Проте в ОБСЄ наголосили і на позитивних аспектах, зокрема, відзначили зусилля зроблені під час переговорів Тристоронньої контактної групи.

Що відомо про повне припинення вогню