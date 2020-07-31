Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ обеспокоены нарушениями режима прекращения огня
Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обеспокоен нарушениями режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Ведь сообщения о первых выстрелах поступили сразу после вступления договоренностей в силу 27 июля.
В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением договоренностей
Церетели подчеркнул, что военные действия обязательно должны быть прекращены, а стороны должны выполнять свои обязательства. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Важно Все зависит от России, соблюдет ли она договоренности, – Зеленский о перемирии
Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта,
– отметил Церетели.
Однако в ОБСЕ отметили и на позитивных аспектах, в частности, отметили усилия, сделанные во время переговоров Трехсторонней контактной группы.
Что известно о полном прекращении огня
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- По состоянию на 29 июля ОБСЕ зафиксировала 121 нарушение договоренностей.
- В штабе ООС сообщили о 3 обстрелах – 27 июля, 29 июля – боевики один раз открыли огонь, 30 июля – дважды, 28 и 31 июля – не было ни одного выстрела.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что обстрелы со стороны боевиков являются несистемными.