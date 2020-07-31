Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обеспокоен нарушениями режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Ведь сообщения о первых выстрелах поступили сразу после вступления договоренностей в силу 27 июля.

В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением договоренностей

Церетели подчеркнул, что военные действия обязательно должны быть прекращены, а стороны должны выполнять свои обязательства. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Я очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро. Всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только через взаимное доверие к соглашениям. Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта,

– отметил Церетели.

Однако в ОБСЕ отметили и на позитивных аспектах, в частности, отметили усилия, сделанные во время переговоров Трехсторонней контактной группы.

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