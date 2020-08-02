З 27 липня на Донбасі почав діяти режим всеосяжного припинення вогню. Однак для окупантів закони не писані. Ба більше, ворог провокує українських захисників до відкриття вогню у відповідь.

Протягом тижня, що минає, спостерігачі міжнародних місій зафіксували 14 поодиноких обстрілів. Вони були неприцільними. Про це повідомляє штаб ООС.

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Провокації ворога: деталі

У штабі ООС наголосили, що усі обстріли ворога мали провокативний характер. Мета окупантів – змусити українських військових стріляти у відповідь. Ворогу це потрібно для того, щоб надалі задокументувати цей факт та звинуватити ЗСУ у зриві домовленостей.

Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було,

– мовиться у повідомленні.

Станом на вечір 2 серпня ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Від початку режиму припинення вогню бойових втрат та поранень серед особового складу ЗСУ, на щастя, немає.

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Збройні провокації зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактично угруповання як "Схід", так і "Північ". Постріли, у різні дні тижня, лунали поблизу населених пунктів:

Водяне,

Південне,

Шуми,

Новолуганське,

Новотошківське,

Оріхове,

Луганське,

Піски.

Ворог здебільшого застосовував стрілецьке озброєння, хоча у деяких випадках вдавався й до провокацій використовуючи гранатомети.