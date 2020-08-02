Незважаючи на перемир'я, бойовики стріляють в бік українських військових / AP

Проросійські бойовики три рази відкривали неприцільний вогонь на Донбасі 1 серпня. Двоє українських військових отримали травми. У штабі запевняють, що це сталося не в результаті обстрілів.