Перемир'я на Донбасі: окупанти тричі відкривали вогонь, двоє бійців ЗСУ отримали травми
Проросійські бойовики три рази відкривали неприцільний вогонь на Донбасі 1 серпня. Двоє українських військових отримали травми. У штабі запевняють, що це сталося не в результаті обстрілів.
Серед особового складу ЗСУ втрат немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Актуально Під час перемир'я бойовики постійно провокують українських військових, – штаб ООС
Де бойовики порушили перемир'я і що відомо про поранених
- Бойовики порушували режим припинення вогню, зокрема, поблизу Пісків.
- Минулої доби двоє українських бійців травмувалися. Один отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій. Інший військовий травмував руку на одному з опорних пунктів.
- Поранених бійців оперативно госпіталізували і надали їм медичну допомогу.
- На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини поранень військових з'ясовуються.
Припинення вогню з 27 липня: що треба знати
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Незважаючи на домовленіть, бойовики порушують перемир'я щодня.