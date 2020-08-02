Перемирие на Донбассе: оккупанты трижды открывали огонь, двое бойцов ВСУ получили травмы
Пророссийские боевики три раза открывали неприцельный огонь на Донбассе 1 августа. Двое украинских военных получили травмы. В штабе уверяют, что это произошло не в результате обстрелов.
Среди личного состава ВСУ потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Актуально Во время перемирия боевики постоянно провоцируют украинских военных, – штаб ООС
Где боевики нарушили перемирие и что известно о раненых
- Боевики нарушали режим прекращения огня, в частности, вблизи Песков.
- За прошедшие сутки двое украинских бойцов травмированы. Один получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство. Другой военный травмировал руку на одном из опорных пунктов.
- Раненых бойцов оперативно госпитализировали и оказали им медицинскую помощь.
- На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства ранений военных выясняются.
Прекращение огня с 27 июля: что нужно знать
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- Несмотря на договоренность, боевики нарушают перемирие ежедневно.