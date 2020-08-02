Несмотря на перемирие, боевики стреляют в сторону украинских военных / AP

Пророссийские боевики три раза открывали неприцельный огонь на Донбассе 1 августа. Двое украинских военных получили травмы. В штабе уверяют, что это произошло не в результате обстрелов.