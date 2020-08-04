Вторая неделя после объявления так называемого "перемирия" на Донбассе началась с очередных провокаций боевиков. В течение 3 августа они 3 раза стреляли в сторону украинских защитников.

Уже девятые сутки подряд, с начала вступления в действие режима прекращения огня, боевых потерь и раненых среди украинских воинов нет, заверили в штабе Операции Объединенных сил.

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Всего 3 августа боевики совершили три выстрела в сторону украинских воинов:

Утром один провокационны й выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил около Южного.

Южного. В обеденное время несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска.

На других участках фронта режим прекращения огня сохранялся. Военнослужащие ОС на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали,

– отметили в штабе.

Кроме того, враг уже успел прибегнуть к провокациям и после начала новых суток. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.

Первая неделя перемирия: