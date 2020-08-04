Постоянные провокации и ночной обстрел: как прошли сутки на Донбассе
Вторая неделя после объявления так называемого "перемирия" на Донбассе началась с очередных провокаций боевиков. В течение 3 августа они 3 раза стреляли в сторону украинских защитников.
Уже девятые сутки подряд, с начала вступления в действие режима прекращения огня, боевых потерь и раненых среди украинских воинов нет, заверили в штабе Операции Объединенных сил.
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Всего 3 августа боевики совершили три выстрела в сторону украинских воинов:
- Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил около Южного.
- В обеденное время несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.
- Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска.
На других участках фронта режим прекращения огня сохранялся. Военнослужащие ОС на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали,
– отметили в штабе.
Кроме того, враг уже успел прибегнуть к провокациям и после начала новых суток. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.
Первая неделя перемирия:
- Боевики ежедневно по несколько раз стреляют в сторону украинских защитников, наши военные за 8 суток так огонь до сих пор и не открывали.
- С 27 июля и по 2 августа, то есть в первую неделю перемирия, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины.