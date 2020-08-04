Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение и топливо. Передают все через неконтролируемые Украиной участки границы.

Такую информацию передало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет в ежедневном обращении пресс-служба Минобороны.

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Кроме вооружения, передают также военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество. В частности, на прошлой неделе РФ "перебросила" боевикам в Донецк и Луганск:

10 единиц боевой техники;

30 грузовиков с вооружением;

тысячу тонн горючего.

Кроме этого, по данным разведки, на Донбассе произошла ротация личного состава отдельных подразделений вооруженных сил России.

Также зафиксировано прибытие наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Напомним, что с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. О нем договорились участники ТКГ. Однако с 27 июля до 2 августа зафиксировали 225 нарушений режима тишины.