Россия до сих пор поставляет оружие на Донбасс: сколько и чего передали на прошлой неделе
Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение и топливо. Передают все через неконтролируемые Украиной участки границы.
Такую информацию передало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет в ежедневном обращении пресс-служба Минобороны.
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Кроме вооружения, передают также военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество. В частности, на прошлой неделе РФ "перебросила" боевикам в Донецк и Луганск:
- 10 единиц боевой техники;
- 30 грузовиков с вооружением;
- тысячу тонн горючего.
Кроме этого, по данным разведки, на Донбассе произошла ротация личного состава отдельных подразделений вооруженных сил России.
Также зафиксировано прибытие наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.