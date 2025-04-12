Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ДСНС Києва Павла Петрова в етері "Київ24".

Дивіться також Уночі росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені склади та авто одного з підприємств

Які наслідки атаки на Київ

Петров розповів, що рятувальники від ранку залучені у Святошинському районі Києва. Наразі на одній з локацій, де було загоряння у складській нежитловій будівлі, пожежу повністю ліквідовано.

Водночас рятувальники продовжують працювати на іншому місці російського удару, де ворог поцілив у складську одноповерхову будівлю.

Наразі пожежа локалізована, рятувальники продовжують розбирати конструкції,

– зазначив Петров.

Він додав, що на складах зберігалися багато різноманітних речей, зокрема продукти харчування та медикаменти.

На думку речника, вже найближчим часом рятувальники зможуть повністю ліквідувати всі наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що у ніч на 12 квітня Росія випустила по Україні 88 БпЛА. ППО знищили 56 ворожих дронів, ще 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені.