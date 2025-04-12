Так, ворог цієї ночі запустив 88 дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Уночі росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені склади та авто одного з підприємств

Скільки дронів знищено під час нічної атаки

У ніч на 12 квітня російська армія для атаки використала 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 24 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали декілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Харківщину, Київщину, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил