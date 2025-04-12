Там зафіксовано пошкодження складів та автомобілів одного з підприємств. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Дивіться також Удар по Києву: спалахнули пожежі на складах та підприємству – фото

Атака на Суми

Вночі 12 квітня російська армія завдала удару БпЛА по місту Суми. Внаслідок ворожих дій зафіксовано пошкодження.

Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, чи є постраждалі або жертви. Так, за їхніми даними, травмованих та загиблих нема.

Станом на 8 годину ранку на місці події працюють відповідні служби з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Додамо, що за інформацією ОВА сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 5 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 866 російських безпілотників.

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали і в Харкові. Місто було під атакою ударних БпЛА противника.