Там зафиксировано повреждение складов и автомобилей одного из предприятий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

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Атака на Сумы

Ночью 12 апреля российская армия нанесла удар БПЛА по городу Сумы. В результате вражеских действий зафиксированы повреждения.

В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий,

– говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, есть ли пострадавшие или жертвы. Так, по их данным, травмированных и погибших нет.

По состоянию на 8 часов утра на месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Добавим, что по информации ОВА сегодня в небе над Сумской областью зенитчики сбили 5 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 866 российских беспилотников.

Напомним, что этой ночью взрывы раздавались и в Харькове. Город был под атакой ударных БпЛА противника.