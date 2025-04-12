По состоянию на 7 часов утра в столице продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Спасатели показали жуткие фото последствий атаки.

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Последствия удара по Киеву

Ночью 12 апреля российские войска совершили очередную атаку на Киев. Спасатели ликвидируют последствия в Святошинском районе столицы.

В нескольких местах произошли возгорания. В частности, зафиксированы пожары на складах и предприятии.

По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 квадратных метров. Пожар локализовали в 06:22.

По другому адресу зафиксирован пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метрах с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия.

В ГСЧС по состоянию на 6:42 указали, что работы по локализации возгорания продолжаются.

Уже в 7:24 спасатели указали, что пожары в Святошинском районе – локализованы. Сейчас продолжается ликвидация возгораний.

Там также добавили, что в результате вражеской атаки пострадали 2 человека.

Спасатели также обнародовали фотографии с ужасными последствиями атаки врага.

Последствия удара по Киеву / Фото ГСЧС

Напомним, что этой ночью взрывы раздавались и в Харькове. Город был под атакой ударных БПЛА противника.