Об этом пишет Киевская городская военная администрация. Что известно о воздушной атаке на Харьков и Харьковскую область Киев, пересказывает 24 Канал.
Хронология атаки дронами Россия атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара
Что известно о взрывах в Киеве 12 апреля ночью
Российская армия в очередной раз атаковала Киев и Киевскую область ударными БПЛА. Ночью 12 апреля в столице раздавались взрывы. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:23, а в Киеве – в 04:11.
Киевская городская военная администрация проинформировала граждан, что в городе шумно. Воздушные силы перед этим сообщали, что возле Киева фиксируют ударные дроны врага.
Начала работу противовоздушная оборона, отражая атаку.
Напомним, нельзя фотографировать и снимать работу украинских защитников. И ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью – находитесь в укрытиях до окончания тревоги.
Этой же ночью враг пытался атаковать "Шахедами" Одессу и Харьков, там также раздавались взрывы.