Про це пише Київська міська військова адміністрація. Що відомо про повітряну атаку на Київ, переказує 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Києві 12 квітня вночі

Російська армія вкотре атакувала Київ та Київську область ударними БпЛА. Уночі 12 квітня у столиці лунали вибухи. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 03:23, а в Києві – о 04:11.

Київська міська військова адміністрація проінформувала громадян, що в місті гучно. Повітряні сили перед цим повідомляли, що біля Києва фіксують ударні дрони ворога.

Почала роботу Протиповітряна оборона, відбиваючи атаку.

Нагадаємо, не можна фотографувати та знімати роботу українських захисників. І у жодному разі не можна нехтувати безпекою – перебувайте в укриттях до закінчення тривоги.

Цієї ж ночі ворог намагався атакувати "Шахедами" Одесу та Харків, там також лунали вибухи.

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