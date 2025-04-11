Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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20:17, 11 квітня Де зараз тривога: дивіться інтерактивну мапу

20:05, 11 квітня У Харківській і Донецькій областях загроза застосування окупантами ударних безпілотників.