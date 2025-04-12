Про це повідомили на Суспільному. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

Вибухи у Харкові вночі 12 квітня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області та Харкові оголосили уночі 12 квітня о 03:29 та 03:38 відповідно. Моніторингові спільноти одразу ж повідомили про небезпеку від ударних дронів ворога, що згодом підтвердили Повітряні сили.

Ворожі БпЛА атакували Харків через кілька хвилин, пролунали 3 вибухи, про що написав очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що 2 з ударів "Шахедів" припали на Немишлянський район міста. Наслідки та наявність постраждалих уточнюють.

Цієї ж ночі дрони намагалися уразити Одесу, там також лунали вибухи.

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