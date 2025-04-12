Об этом сообщили на Суспільному. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара

Взрывы в Харькове ночью 12 апреля: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области и Харькове объявили ночью 12 апреля в 03:29 и 03:38 соответственно. Мониторинговые сообщества сразу же сообщили об опасности от ударных дронов врага, что впоследствии подтвердили Воздушные силы.

Вражеские БПЛА атаковали Харьков через несколько минут, раздались 3 взрыва, о чем написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что 2 из ударов "Шахедов" пришлись на Немышлянский район города. Последствия и наличие пострадавших уточняют.

Этой же ночью дроны пытались поразить Одессу, там также раздавались взрывы.

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