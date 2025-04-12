Станом на 7 годину ранку в столиці триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Рятувальники показали моторошні фото наслідків атаки.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами": які області були під загрозою удару

Наслідки удару по Києву

Вночі 12 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі столиці.

В декількох місцях сталися загоряння. Зокрема, зафіксовано пожежі на складах та підприємству.

За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 06:22.

За іншою адресою зафіксовано пожежу у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрах з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.

В ДСНС станом на 6:42 вказали, що роботи по локалізації загоряння тривають.

Вже о 7:24 рятувальники вказали, що пожежі в Святошинському районі – локалізовано. Наразі триває ліквідація займань.

Там також додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали 2 людей.

Рятувальники також оприлюднили світлини із жахливими наслідками атаки ворога.

Наслідки удару по Києву / Фото ДСНС

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали і в Харкові. Місто було під атакою ударних БпЛА противника.