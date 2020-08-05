Бывший премьер Украины Витольд Фокин войдет в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Какие функции он будет выполнять и каковы возможные риски его назначения – в нашем материале.

Тактический прием со стороны Украины

Как рассказал 24 каналу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, назначение Фокина в Трехстороннюю контактную группу в Минске, очевидно, инициатива нового главы Леонида Кравчука. Во-вторых, это может быть ответом Украины на демарш ставленника Кремля на переговорах Дмитрия Козака в нормандских переговорах.

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Казак хочет нивелировать значение нормандских переговоров, вытеснить оттуда Германию и Францию. Если перенести переговоры в Минск, то там Россия надеется переиграть Украину. Наш ответ – флегматичный и хитрый Кравчук. Немного прямолинейный, но опытный Фокин. Их стилистика и тактика ломают намерения Казака,

– замечает Владимир Фесенко.

Украина хочет помешать Путину разрушить нормандский формат / Фото Getty

Кравчук отметил, что Фокин будет заниматься на минских переговорах коммуникацией между жителями Донбасса. В то же время Фесенко отмечает: неизвестно, какой у Фокина будет статус в ТКГ. Но экс-премьер мог бы стать представителем ОРДЛО в пленарной части переговоров. Фокин когда-то был главой Луганского землячества, начало его карьеры связано с Донбассом.

Кстати Кравчук заявил о формуле Штайнмайера и компромиссах по Донбассу: детали

Фокин в ТКГ: главное

Витольд Фокин в октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета Министров УССР, а уже в ноябре Фокина утвердили на этой должности. Премьер-министром Украины он стал в марте 1991 года. Ему 87 лет.

Фокин является одним из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики..

После назначения Леонида Кравчука главой ТКГ стало известно, что новым участником переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

4 августа Фокин согласился присоединиться к украинской делегации. По его словам, предложение он получил от главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Фокин также заявил, что это честь на финале своей жизни хоть чем-то помочь Родине.

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Какие опасения вызывает назначение Фокина

По мнению Владимира Фесенко, есть две оговорки относительно Кравчука и Фокина. Первое – их возраст. Это назначение у большинства вызвало иронию. Хотя, отмечает политолог, оба очень энергичны, опытны. Фокин хорошо знает угольную отрасль. А сейчас в ОРДЛО много проблем с подтоплением шахт.

Интересно Кравчук высказался относительно особого статуса Донбасса и разведения сил

Второе опасение – относительно заявлений Фокина о "народе Донбасса". Кравчук и Фокин, по словам эксперта, оторваны от переговорного контекста. Отсюда и выражения в стиле "народ Донбасса". У всех участников переговоров были свои стереотипы. Но в самом процессе они увидели, что противоположная сторона не хочет договариваться. Так называемые представители народа Донбасса, как попугаи, повторяют мнение Москвы и не играют никакой самостоятельной роли.

Надо подождать, пока скучный, нервный, изнурительный процесс переговоров разрушит иллюзии и стереотипы у Кравчука и Фокина. Не удивительно, если через какой-то период они попросятся обратно,

– убежден Владимир Фесенко.

Все решения в Минске должны согласовываться с Зеленским / Фото Офиса президента

В то же время он добавляет: в переговорах по Донбассу сейчас кризис. Единственный свет в конце тоннеля – соглашение о полном прекращении огня. Поэтому не стоит ожидать, что Кравчук и Фокин изменят переговоры, принесут долгожданный мир. Фесенко отмечает: переговорные установки формируют не они, а руководство страны. Сейчас президент Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, как участник переговоров в нормандском формате, вице-премьер Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Политолог добавляет: еще в 2014 году была установка: переговоры должен вести политический тяжеловес, человек со статусом, которого знают и желательно уважают в России. К Кравчуку, отмечает Фесенко, в России относятся с предубеждением из-за подписания им Беловежского соглашения, которое развалило СССР. Его считают враждебным России. Поэтому "измены", по его мнению, не будет.