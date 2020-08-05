Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин рассказал о видении своей роли в Трехсторонней контактной группе. Сейчас, отметил Фокин, конкретная должность для него в ТКГ не определена.

Фокину пока не сообщили об официальной должности

Сейчас бывший глава правительства не понимает, в какой ипостаси будет выступать на переговорах. Об этом Фокин сообщил в комментарии "Радио Свобода".

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То, что на языке у других людей, что координатор, разговоры и прочее – это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет. Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться,

– сказал Фокин.

Фокин отметил, что мог бы быть заместителем Кравчука

Политик отметил, что вполне мог бы быть заместителем Леонида Кравчука – нового главы украинской делегации. Однако эта должность занята.

Я знаю, что делать, я готов эти действия делать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука – я согласился бы – там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет,

– сказал Фокин.

Экс-глава правительство подчеркнул, что Донбасс для него – родной, ведь он там работал более 25 лет. Фокин следит за событиями в регионе и лично общается с переселенцами и людьми с оккупированных территорий.

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Относительно конкретных планов по работе в ТКГ, о них политик сейчас умолчал. Фокин подчеркнул, что к этому разговору стоит вернуться после того, как будет определена его роль в делегации.

Кравчук сообщал, что Фокин будет отвечать за коммуникацию

Отметим, что ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что Фокин будет заниматься вопросами коммуникации. В частности, экс-глава правительства будет налаживать контакты с людьми с оккупированных территорий.