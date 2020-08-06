Президент Зеленський підтвердив участь Фокіна у ТКГ: деталі
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Вітольд Фокін погодився стати учасником української делегації у ТКГ. Раніше перший глава уряду України отримав таку пропозицію від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
У нас потужна група, – президент
Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час брифінгу на Донеччині. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
До теми Кравчук розповів, чим займатиметься Фокін у ТКГ
Ми запросили Леоніда Макаровича. З ним і буде працювати пан Фокін і наш віце-прем'єр Олексій Резніков, і пан Демченко (перший заступник секретаря РНБО). Тобто у нас досить потужна група. Я бачу зараз лише зростання кількості переговорів та зустрічей,
– наголосив президент.
Кучма втомився, – Зеленський
Глава держави зазначив, що очільником делегації України в ТКГ обрали саме Кравчука, оскільки він досвідчена та розумна людина з великим авторитетом – навіть на окупованих територіях. Також Зеленський відзначив роботу колишнього очільника делегації Леоніда Кучми.
Він справді втомився. Ми йому ще раз вдячні,
– сказав Зеленський.
Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ
- Фокіну – 87 років.
- У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді.
- Прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року.
- На початку серпня 2020 року Вітольд Фокін погодився приєднатися до української делегації у ТКГ.
- За словами Фокіна, пропозицію він отримав від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Проте, заявляв політик, йому поки не повідомили, яку саме посаду він обійматиме в українській делегації.