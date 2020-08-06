Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Вітольд Фокін погодився стати учасником української делегації у ТКГ. Раніше перший глава уряду України отримав таку пропозицію від глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

У нас потужна група, – президент

Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час брифінгу на Донеччині. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

До теми Кравчук розповів, чим займатиметься Фокін у ТКГ

Ми запросили Леоніда Макаровича. З ним і буде працювати пан Фокін і наш віце-прем'єр Олексій Резніков, і пан Демченко (перший заступник секретаря РНБО). Тобто у нас досить потужна група. Я бачу зараз лише зростання кількості переговорів та зустрічей,

– наголосив президент.

Кучма втомився, – Зеленський

Глава держави зазначив, що очільником делегації України в ТКГ обрали саме Кравчука, оскільки він досвідчена та розумна людина з великим авторитетом – навіть на окупованих територіях. Також Зеленський відзначив роботу колишнього очільника делегації Леоніда Кучми.

Він справді втомився. Ми йому ще раз вдячні,

– сказав Зеленський.

Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ