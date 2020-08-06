Президент Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ: детали
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Витольд Фокин согласился стать участником украинской делегации в ТКГ. Ранее первый глава правительства Украины получил предложение от главы Офиса Президента Андрея Ермака.
У нас мощная группа, – президент
Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время брифинга в Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
К теме Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ
Мы пригласили Леонида Макаровича. С ним и будет работать господин Фокин и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый заместитель секретаря СНБО). То есть у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч,
– подчеркнул президент.
Кучма устал, – Зеленский
Глава государства отметил, что главой делегации Украины в ТКГ выбрали именно Кравчука, поскольку он опытный и умный человек с большим авторитетом – даже на оккупированных территориях. Также Зеленский отметил работу бывшего руководителя делегации Леонида Кучмы.
Он действительно устал. Мы ему еще раз благодарны,
– сказал Зеленский.
Что известно о назначении Фокина в ТКГ
- Фокину – 87 лет.
- В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета Министров СССР, а уже в ноябре Фокина утвердили в этой должности.
- Премьер-министром Украины он стал в марте 1991 года.
- В начале августа 2020 года Витольд Фокин согласился присоединиться к украинской делегации в ТКГ.
- По словам Фокина, предложение он получил от главы Офиса Президента Андрея Ермака.
- Однако, заявлял политик, ему пока не сообщили, какую именно должность он будет занимать в украинской делегации.