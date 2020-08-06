Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Витольд Фокин согласился стать участником украинской делегации в ТКГ. Ранее первый глава правительства Украины получил предложение от главы Офиса Президента Андрея Ермака.

У нас мощная группа, – президент

Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время брифинга в Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Мы пригласили Леонида Макаровича. С ним и будет работать господин Фокин и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый заместитель секретаря СНБО). То есть у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч,

– подчеркнул президент.

Кучма устал, – Зеленский

Глава государства отметил, что главой делегации Украины в ТКГ выбрали именно Кравчука, поскольку он опытный и умный человек с большим авторитетом – даже на оккупированных территориях. Также Зеленский отметил работу бывшего руководителя делегации Леонида Кучмы.

Он действительно устал. Мы ему еще раз благодарны,

– сказал Зеленский.

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