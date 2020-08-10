Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поддерживает идею Витольда Фокина поехать на оккупированную территорию Донбасса. Однако многие журналисты раскритиковали его назначение, ведь он заявлял, что на Донбассе происходит гражданская война.

Кравчук в эфире 24 канала сказал, что назначение Фокина поддержал не только он, это обсуждалось с главой Офиса Президента и президентом Украины.

К слову Президент Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ: детали

"Витольд Фокин – это человек, который с 16 лет в шахте был. Прошел очень много должностей на Донбассе. С последнего – был премьер-министром. Он хорошо знает экономику, местную специфику. Мы думаем, что он принесет пользу, общаясь и координируя пожелания, мотивы людей, которые там живут. И тех, которые живут на подконтрольной территории Украины", – сказал он.

По его словам, он часто общается с Фокиным, и за последнее время не слышал от него заявлений о гражданской войне.

"Я очень часто с ним общаюсь, он несколько раз давал интервью, он таких заявлений не делал, может, это было раньше и не мог понять, что там происходит, потому что там очень сложные процессы. Но так как я понимаю, то он изучил в совершенстве информацию, знает прошлое и настоящее. Я думаю, будет полезно иметь такого человека", – добавил Кравчук.

Что известно о назначении Фокина в ТКГ