Зустріч ТКГ може відбутись не у Мінську: Кравчук назвав ймовірну країну
Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає перенесення засідань з Білорусі в іншу країну, якщо ситуація не стабілізується. Політик припускає, що зустріч мінської групи може пройти в одній з країн ЄС.
Білорусь не приймає участі у переговорах, але вона надала для них майданчик, розповідає Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".
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Якщо ситуація не дозволить проводити засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, то майданчик може бути перенесено. Зокрема, до іншої нейтральної країни,
– зазначив політик.
За словами очільника української сторони у ТКГ, можна обрати для зустрічі іншу країну, наприклад, Швецію.
"Ми можемо попросити їх... Але поки я сподіваюся, що все (ситуація у Білорусі – 24 канал) владнається", – додав Кравчук.
Коли відбудеться засідання ТКГ
Володимир Зеленський на брифінгу 13 серпня наголосив, що зустріч делегації ТКГ запланована на 18 серпня. Головними темами переговорів будуть: продовження режиму тиші та обмін полоненими. Зеленський підкреслив, що процес засідання ТКГ не зупиниться, але, можливо, на нього вплине ситуація в Білорусі.
Чому в Білорусі відбуваються протести?Після оголошення попередніх результатів виборів президента, де нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко, обурені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Силовики почали розганяти мітинги, застосовуючи проти людей силу та зброю.
Наразі правоохоронні органи Білорусі затримали майже 7 тисяч людей. Двоє протестувальників загинули, сотні – поранених. Серед затриманих є 4 українців.