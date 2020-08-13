Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає перенесення засідань з Білорусі в іншу країну, якщо ситуація не стабілізується. Політик припускає, що зустріч мінської групи може пройти в одній з країн ЄС.

Білорусь не приймає участі у переговорах, але вона надала для них майданчик, розповідає Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".

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Якщо ситуація не дозволить проводити засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, то майданчик може бути перенесено. Зокрема, до іншої нейтральної країни,

– зазначив політик.

За словами очільника української сторони у ТКГ, можна обрати для зустрічі іншу країну, наприклад, Швецію.

"Ми можемо попросити їх... Але поки я сподіваюся, що все (ситуація у Білорусі – 24 канал) владнається", – додав Кравчук.

Коли відбудеться засідання ТКГ

Володимир Зеленський на брифінгу 13 серпня наголосив, що зустріч делегації ТКГ запланована на 18 серпня. Головними темами переговорів будуть: продовження режиму тиші та обмін полоненими. Зеленський підкреслив, що процес засідання ТКГ не зупиниться, але, можливо, на нього вплине ситуація в Білорусі.