Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відмовився коментувати перемогу Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі. Однак, зазначив, що події в країні ніяк не вплинуть на мінські переговори.

"Коли я не обіймав жодних посад, то я дозволяв собі давати оцінки – що відбувається в Росії, як думає і діє президент Путін, давати оцінки Лукашенку і Білорусі. Але зараз будь-які оцінки будуть сприйматись як втручання у внутрішні справи Білорусі", – сказав Кравчук в ефірі 24 каналу.

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Він вірить, що білоруський народ вийде зі складного становища, і все в країні буде добре.

На запитання, чи вплинуть протести в Білорусі на роботу ТКГ в Мінську, Кравчук відповів: "Думаю, ні. Тому що в ТКГ Білорусь не бере участь. Вона просто надала нам можливість як держава, яка не бере участі у війні чи конфліктах, там працювати. І ця можливість не залежить від виборів чи ситуації в Білорусі. Все нормалізується".

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