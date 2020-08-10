Кравчук відреагував на протести в Білорусі
Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відмовився коментувати перемогу Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі. Однак, зазначив, що події в країні ніяк не вплинуть на мінські переговори.
"Коли я не обіймав жодних посад, то я дозволяв собі давати оцінки – що відбувається в Росії, як думає і діє президент Путін, давати оцінки Лукашенку і Білорусі. Але зараз будь-які оцінки будуть сприйматись як втручання у внутрішні справи Білорусі", – сказав Кравчук в ефірі 24 каналу.
До слова У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео
Він вірить, що білоруський народ вийде зі складного становища, і все в країні буде добре.
На запитання, чи вплинуть протести в Білорусі на роботу ТКГ в Мінську, Кравчук відповів: "Думаю, ні. Тому що в ТКГ Білорусь не бере участь. Вона просто надала нам можливість як держава, яка не бере участі у війні чи конфліктах, там працювати. І ця можливість не залежить від виборів чи ситуації в Білорусі. Все нормалізується".
Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- 10 серпня протести знову відновились. Очевидці повідомляють, що працює військовий спецназ. Сотні людей заховалися від нього у ТЦ "Корона", силовики застосовують сльозогінний газ, аби їх відтіснити.