Кравчук отреагировал на протесты в Беларуси
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отказался комментировать победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси. Однако отметил, что события в стране никак не повлияют на минские переговоры.
"Когда я не занимал никаких должностей, то я позволял себе давать оценки – что происходит в России, как думает и действует президент Путин, давать оценки Лукашенко и Беларуси. Но сейчас любые оценки будут восприниматься как вмешательство во внутренние дела Беларуси", – сказал Кравчук в эфире 24 канала.
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Он верит, что белорусский народ выйдет из сложного положения, и все в стране будет хорошо.
На вопрос, повлияют ли протесты в Беларуси на работу ТКГ в Минске, Кравчук ответил: "Думаю, нет. Потому что в ТКГ Беларусь не участвует. Она просто предоставила нам возможность как государство, которое не участвует в войне или конфликтах, там работать. И эта возможность не зависит от выборов или ситуации в Беларуси. Все нормализуется".
Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированы и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси, силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух дней до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал человек.
- 10 августа протесты снова возобновились. Очевидцы сообщают, что работает военный спецназ. Сотни людей спрятались от него в ТЦ "Корона", силовики применяют слезоточивый газ, чтобы их оттеснить.