Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отказался комментировать победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси. Однако отметил, что события в стране никак не повлияют на минские переговоры.

"Когда я не занимал никаких должностей, то я позволял себе давать оценки – что происходит в России, как думает и действует президент Путин, давать оценки Лукашенко и Беларуси. Но сейчас любые оценки будут восприниматься как вмешательство во внутренние дела Беларуси", – сказал Кравчук в эфире 24 канала.

К слову В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей – фото, видео

Он верит, что белорусский народ выйдет из сложного положения, и все в стране будет хорошо.

На вопрос, повлияют ли протесты в Беларуси на работу ТКГ в Минске, Кравчук ответил: "Думаю, нет. Потому что в ТКГ Беларусь не участвует. Она просто предоставила нам возможность как государство, которое не участвует в войне или конфликтах, там работать. И эта возможность не зависит от выборов или ситуации в Беларуси. Все нормализуется".

Протесты в Беларуси: главное