Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает переноса заседаний из Беларуси в другую страну, если ситуация не стабилизируется. Политик предполагает, что встреча минской группы может пройти в одной из стран ЕС.

Беларусь не принимает участия в переговорах, но она предоставила для них площадку, рассказывает Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

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Если ситуация не позволит проводить заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну,

– отметил политик.

По словам главы украинской стороны в ТКГ, можно выбрать для встречи другую страну, например, Швецию.

"Мы можем попросить их... Но пока я надеюсь, что все (ситуация в Беларуси – 24 канал) образуется", – добавил Кравчук.

Когда состоится заседание ТКГ

Владимир Зеленский на брифинге 13 августа заявил, что встреча делегации ТКГ запланирована на 18 августа. Главными темами переговоров будут: продолжение режима тишины и обмен пленными. Зеленский подчеркнул, что процесс заседания ТКГ не остановится, но, возможно, на него повлияет ситуация в Беларуси.