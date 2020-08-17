Леонід Кравчук заявив, що до грудня 2020 року Україна має вирішити, чи ефективний мінський формат переговорів щодо війни на Донбасі. Політик зазначив, що є варіант заміни "Мінська", але наразі про це передчасно говорити.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у травні говорив, що дає мирному процесу у Мінську рік на прорив. Відлік іде із зустрічі Зеленського і Президента РФ Путіна у грудні 2019 року. Очільник української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що про ефективність формату говорити зарано, але важливі здобутки у процесі є. Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні".

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Ми з вами вже говорили, що вперше на Донбасі три тижні немає серйозного вогню. На Донбас прийшло багато людей, частина з них – заробляти гроші через війну. Війна для них – це професія. Кордон – понад 400 кілометрів, за кожним кілометром спостерігати дуже складно. Але при всьому тому дотримуються основного принципу – смертей, слава Богу, немає. Значить, перший крок об'єктивно зробили? Зробимо другий,

– наголосив Кравчук.

Чи є альтернативні варіанти формату переговорів

Очільник української делегації зазначив, що він бачить інші варіанти вирішення ситуації, окрім мінського формату. Однак, за його словами, озвучувати їх зарано.

"Передчасно мені про це говорити (про заміну мінського формату – 24 канал). У п'ятницю була відеоконференція з Вашингтоном. Можливо, я не обіцяю, будуть деякі контури... Вибачте, я не хочу зашкодити мінському процесу, мовляв, я вже шукаю щось інше. Я не шукаю. Я хочу радитися", – розповів Кравчук.

За його словами, відеоконференція не стосувалася тільки мінського процесу. Сторони говорили про трансформацію України в цілому. Мінський формат конкретно не обговорювався, але трансформація України неможлива, коли йде війна.

Зверніть увагу! Зустріч ТКГ запланована на 18 серпня. Вперше вона відбудеться під головуванням нового очільника української делегації Леоніда Кравчука. У переговорах також братиме участь експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Через складну ситуацію у Білорусі зустріч може відбутись в онлайн-форматі.