Леонід Кравчук вважає, що російській владі набридла війна на Донбасі, і вона готова робити кроки назустріч миру. Однак якщо мінський процес виявиться неефективним, Україні доведеться шукати альтернативу.

Російські матері, які втратили синів у війні на Донбасі, так само плачуть гіркими слізьми, як і українські матері загиблих воїнів. Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Сегодня".

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Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна,

– наголосив Кравчук.

Альтернатива мінським угодам можлива

За словами Кравчука, якщо ж план мирного процесу виявиться неефективним, Україна вийде з мінських угод і почне шукати альтернативні способи вирішення конфлікту. Кравчук наголосив: у такому разі йому вистачить сили волі заявити про те, що українська сторона робила все відповідно до Конституції та міжнародного права, однак нас не почули.

Я не робитиму вигляд, що я чи Україна нічого не робить. Я не буду, вибачайте за формулювання, формальним виконавцем чужої волі. Я не буду ні перед ким схиляти голову. Я скажу правду, і люди її побачать,

– поділився голова ТКГ.

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